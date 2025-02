Find out who is missing through injury, who's in a race against time to prove their fitness and who has been ruled out through suspension for the next round of LaLiga fixtures.

And as you plan your fantasy team for the next gameweek, check out the predicted XIs for all 20 clubs.

Positions: Goalkeeper (GK), Defender (D), Left-back (LB), Right-back (RB), Centre-back (CB), Midfielder (M), Defensive midfield (DM), Central midfield (CM), Left midfield (LM), Right midfield (RM), Attacking midfield (AM), Left winger (LW), Right winger (RW), Forward (F), Left forward (FWL), Right forward (FWR), Striker (ST)

(All predicted XIs and injury news powered by Rotowire and subject to updates.)

Leganés v Rayo Vallecano

Butarque, Leganés, Madrid

Friday, 8 p.m. GMT / 3 p.m. ET

Latest Leganés team news

Expected Lineup:

GK Marko Dmitrovic

LB Juan Cruz | CB Sergio González | CB Matija Nastasic | CB Valentin Rosier | RB Adrià Altimira

DM Yvan Neyou

CM Darko Brasanac | CM Seydouba Cissé

ST Miguel De la Fuente | ST Raba

Injury/suspension updates:

Enric Franquesa, D, knee, OUT, estimated return Sep. 1

Renato Tapia, M, undisclosed, DOUBT

Latest Rayo Vallecano team news

Expected Lineup:

GK Augusto Batalla

LB Pep Chavarría | CB Florian Lejeune | CB Abdul Mumin | RB Andrei Ratiu

DM Pathé Ciss | DM Unai López

LW Adri Embarba | AM Isi Palazón | RW Jorge de Frutos

ST Randy Nteka

Injury/suspension updates:

Raul de Tomás, F, illness, OUT, estimated return Feb. 7

Getafe v Sevilla

Estadio Coliseum, Getafe

Saturday, 1 p.m. GMT / 8 a.m. ET

Latest Getafe team news

Expected Lineup:

GK David Soria

LB Diego Rico | CB Juan Berrocal | CB Domingos Duarte | RB Juan Iglesias

CM Luis Milla | CM Djené

LW Coba Da Costa | AM Christantus Uche | RW Carles Pérez

ST Bertug Yildirim

Injury/suspension updates:

Omar Alderete, D, suspension, due back Feb. 9

Mauro Arambarri, M, undisclosed, DOUBT

Luis Milla, M, undisclosed, DOUBT

Allan Nyom, M/D, undisclosed, DOUBT

Latest Sevilla team news

Expected Lineup:

GK Ørjan Nyland

LB Adrià Pedrosa | CB Loïc Badé | CB Nemanja Gudelj | RB José Ángel Carmona

CM Albert Sambi Lokonga | CM Saúl Ñíguez | CM Djibril Sow

FWL Ruben Vargas | ST Isaac Romero | FWR Dodi Lukebakio

Injury/suspension updates:

Valentín Barco, D, groin, DOUBT

Tanguy Nianzou, D, thigh, OUT, estimated return Apr. 13

Villarreal v Real Valladolid

Estadio de la Cerámica, Villarreal

Saturday, 3:15 p.m. GMT / 10:15 a.m. ET

Latest Villarreal team news

Expected Lineup:

GK Luiz Júnior

LB Sergi Cardona | CB Logan Costa | CB Juan Foyth | RB

LM Álex Baena | CM Pape Gueye | CM Dani Parejo | RM Yeremy Pino

ST Thierno Barry | ST Gerard Moreno

Injury/suspension updates:

Ilias Akhomach, F, knee, OUT, estimated return Jul. 1

Dani Parejo, M, toe, DOUBT

Alfonso Pedraza, D, ankle, OUT, estimated return Feb. 8

Latest Real Valladolid team news

Expected Lineup:

GK Karl Hein

LB Lucas Rosa | CB Javi Sánchez | CB David Torres | RB Luis Pérez

LM Anuar | CM Selim Amallah | CM Stanko Juric | RM Iván Sánchez

ST Marcos André | ST Mamadou Diallo

Injury/suspension updates:

Eray Cömert, M/D, hamstring, OUT, estimated return Feb. 23

Mario Martín, M, suspension, due back Feb. 7

Raúl Moro, F/M, collarbone, OUT, estimated return Apr. 6

Atlético Madrid v Mallorca

Riyadh Air Metropolitano, Madrid

Saturday, 5:30 p.m. GMT / 12:30 p.m. ET

Latest Atlético Madrid team news

Expected Lineup:

GK Jan Oblak

LB Samuel Lino | CB José María Giménez | CB Robin Le Normand | CB Clément Lenglet | RB Nahuel Molina

CM Pablo Barrios | CM Koke | CM Marcos Llorente

ST Julián Álvarez | ST Antoine Griezmann

Injury/suspension updates:

Rodrigo De Paul, M, suspension, due back Feb. 8

Javi Galán, D, ankle, OUT, estimated return Feb. 8

Latest Mallorca team news

Expected Lineup:

GK Dominik Greif

LB Johan Mojica | CB Antonio Raíllo | CB Martin Valjent | RB Mateu Morey

DM Samú Costa | DM Antonio Sánchez

LW Cyle Larin | AM Sergi Darder | RW Dani Rodríguez

ST Vedat Muriqi

Injury/suspension updates:

Valery Fernández, M, undisclosed, DOUBT

Pablo Maffeo, D, undisclosed, OUT, estimated return Feb. 10

Omar Mascarell, M, suspension, due back Feb. 10

Manu Morlanes, M, knee, OUT, estimated return Sep. 1

Antonio Sánchez, M, hamstring, DOUBT

Espanyol v Real Madrid

RCDE Stadium, Barcelona

Saturday, 8 p.m. GMT / 3 p.m. ET

Latest Espanyol team news

Expected Lineup:

GK Joan García

LB Brian Oliván | CB Leandro Cabrera | CB Marash Kumbulla | RB Omar El Hilali

DM Alex Král

LM Javier Puado | CM Álvaro Tejero | CM Pol Lozano | RM Jofre Carreras

ST Roberto Fernández

Injury/suspension updates:

José Gragera, M, illness, DOUBT

Brian Oliván, D, undisclosed, DOUBT

Latest Real Madrid team news

Expected Lineup:

GK Thibaut Courtois

LB Fran García | CB Antonio Rüdiger | CB Aurélien Tchouaméni | RB Lucas Vázquez

DM Federico Valverde | DM Dani Ceballos

LW Vinícius Jr. | AM Jude Bellingham | RW Rodrygo

ST Kylian Mbappé

Injury/suspension updates:

Eduardo Camavinga, M, hamstring, DOUBT

Dani Carvajal, D, knee, OUT, estimated return Aug. 1

Éder Militão, D, knee, OUT, estimated return Aug. 1

Barcelona v Alavés

Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona

Sunday, 1 p.m. GMT / 8 a.m. ET

Latest Barcelona team news

Expected Lineup:

GK Wojciech Szczesny

LB Alejandro Balde | CB Ronald Araújo | CB Pau Cubarsí | RB Jules Koundé

DM Marc Casadó | DM Frenkie de Jong

LW Raphinha | AM Gavi | RW Lamine Yamal

ST Ferran Torres

Injury/suspension updates:

Marc Bernal, M/D, knee, OUT, estimated return Sep. 1

Andreas Christensen, D, calf, OUT, estimated return Feb. 17

Iñigo Martínez, D, hamstring, OUT, estimated return Feb. 16

Dani Olmo, F/M, calf, DOUBT

Marc-André ter Stegen, G, knee, OUT, estimated return Apr. 6

Latest Alavés team news

Expected Lineup:

GK Jesús Owono

LB Manu Sánchez | CB Moussa Diarra | CB Santiago Mouriño | RB Nahuel Tenaglia

DM Antonio Blanco | DM Ander Guevara

LW Tomás Conechny | AM Jon Guridi | RW Carlos Vicente

ST Enrique García

Injury/suspension updates:

Abdel Abqar, D, suspension, due back Feb. 9

Joan Jordán, M, undisclosed, OUT, estimated return Feb. 2

Antonio Sivera, G, hand, OUT, estimated return Feb. 16

Valencia v Celta Vigo

Mestalla, Valencia

Sunday, 3:15 p.m. GMT / 10:15 a.m. ET

Latest Valencia team news

Expected Lineup:

GK Giorgi Mamardashvili

LB José Gayà | CB Yarek Gasiorowski | CB Cristhian Mosquera | RB Dimitri Foulquier

LM Luis Rioja | CM Pepelu | CM Javi Guerra | RM Diego López

ST Hugo Duro | ST André Almeida

Injury/suspension updates:

Enzo Barrenechea, M, undisclosed, DOUBT

Thierry Correia, D, knee, OUT, estimated return Jul. 1

Rafa Mir, F, quadriceps, DOUBT

Latest Celta Vigo team news

Expected Lineup:

GK Vicente Guaita

CB Carlos Domínguez | CB Yoel Lago | CB Javi Rodríguez

LM Mihailo Ristic | CM Fran Beltrán | CM Hugo Sotelo | RM Sergio Carreira

AM Pablo Durán | AM Williot Swedberg

ST Borja Iglesias

Injury/suspension updates:

Marcos Alonso, M/D, suspension, due back Feb. 8

Hugo Álvarez, M, suspension, due back Feb. 8

Iago Aspas, F, calf, OUT, estimated return Feb. 9

Óscar Mingueza, D, suspension, due back Feb. 2

Osasuna v Real Sociedad

El Sadar, Pamplona

Sunday, 5:30 p.m. GMT / 12:30 p.m. ET

Latest Osasuna team news

Expected Lineup:

GK Sergio Herrera

LB Juan Cruz | CB Flavien-Enzo Boyomo | CB Alejandro Catena | RB Jesús Areso

DM Lucas Torró

LM Enrique Barja | CM Jon Moncayola | CM Aimar Oroz | RM Rubén García

ST Ante Budimir

Injury/suspension updates:

Moi Gómez, F/M, illness, DOUBT

Bryan Zaragoza, M, foot, DOUBT

Latest Real Sociedad team news

Expected Lineup:

GK Álex Remiro

LB Javi López | CB Nayef Aguerd | CB Igor Zubeldia | RB Jon Aramburu

DM Martín Zubimendi

LM Sergio Gómez | CM Brais Méndez | CM Luka Sucic | RM Takefusa Kubo

ST Mikel Oyarzabal

Injury/suspension updates:

Hamari Traoré, D, knee, OUT, estimated return May. 4

Real Betis v Athletic Club

Benito Villamarín, Sevilla

Sunday, 8 p.m. GMT / 3 p.m. ET

Latest Real Betis team news

Expected Lineup:

GK Adrián

LB Romain Perraud | CB Natan | CB Diego Llorente | RB Marc Bartra

DM Johnny Cardoso | DM Marc Roca

LW Abde Ezzalzouli | AM Isco | RW Jesús Rodriguez

ST Vitor Roque

Injury/suspension updates:

Chimy Ávila, F, knee, DOUBT

Marc Bartra, D, undisclosed, DOUBT

Héctor Bellerín, D, foot, DOUBT

Jesús Rodriguez, F/M, undisclosed, DOUBT

William Carvalho, M, achilles, OUT, estimated return May. 4

Giovani Lo Celso, F/M, groin, DOUBT

Ricardo Rodríguez, M/D, leg, OUT, estimated return Feb. 8

Aitor Ruibal, D, ankle, DOUBT

Youssouf Sabaly, D, hamstring, OUT, estimated return Feb. 16

Latest Athletic Club team news

Expected Lineup:

GK Unai Simón

LB Adama Boiro | CB Yeray | CB Dani Vivian | RB Andoni Gorosabel

DM Mikel Jauregizar | DM Mikel Vesga

LW Nico Williams | AM Oihan Sancet | RW Iñaki Williams

ST Gorka Guruzeta

Injury/suspension updates:

Iñigo Ruiz de Galarreta, M, hamstring, OUT, estimated return Feb. 8

Nico Serrano, F/M, illness, OUT, estimated return Feb. 8

Girona v Las Palmas

Municipal de Montilivi, Girona

Monday, 8 p.m. GMT / 3 p.m. ET

Latest Girona team news

Expected Lineup:

GK Pau López

LB Arnau Martínez | CB David López | CB Juanpe | RB Alejandro Francés

DM Yangel Herrera | DM Iván Martín

LW Bryan Gil | AM Donny van de Beek | RW Viktor Tsygankov

ST Arnaut Danjuma

Injury/suspension updates:

Daley Blind, D, undisclosed, OUT, estimated return Feb. 3

Paulo Gazzaniga, G, undisclosed, OUT, estimated return Feb. 3

Miguel Gutiérrez, M/D, ankle, OUT, estimated return Feb. 3

Ladislav Krejcí, D, groin, OUT, estimated return Feb. 3

Latest Las Palmas team news

Expected Lineup:

GK Jasper Cillessen

LB Mika Mármol | CB Scott McKenna | CB Andy Pelmard | RB Álex Suárez

DM Javi Muñoz | DM Kirian Rodríguez

LW Adnan Januzaj | AM Alberto Moleiro | RW Sandro

ST Fábio Silva

Injury/suspension updates:

Marvin, M/D, undisclosed, OUT, estimated return Feb. 16

José Campaña, M, undisclosed, OUT, estimated return Feb. 23

Dário Essugo, M, suspension, due back Feb. 8

Viti, M/D, knee, OUT, estimated return Feb. 8