Christmas week brings festivity off the field and uniforms on it that are worthy of cheer.

The Philadelphia Eagles are donning their popular "Kelly Green" threads against the Dallas Cowboys. The last time Philadelphia wore the look, running back Saquon Barkley pulled off an acrobatic reverse hurdle in-game. The San Francisco 49ers will also wear throwbacks for "Monday Night Football" against the Detroit Lions.

The uniform heat began earlier in the week. On Christmas Day, the Houston Texans wore their "H-Town Blue" look against the Baltimore Ravens, who countered with a white-on-black combination. In the earlier day, the Pittsburgh Steelers and Kansas City Chiefs kept it traditional. Each team that played on the holiday sported a candy cane uniform patch.

Here are the uniforms for the teams in action during Week 17.

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

iced out on the road 🧊 pic.twitter.com/OpHK6EuTbU β€” Arizona Cardinals (@AZCardinals) December 26, 2024

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Black

Sunday night threads pic.twitter.com/M1Hh2NpA2U β€” Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) December 26, 2024

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Black

Helmet: White

Jersey: Blue

Pants: White

Helmet: Silver

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Dark navy

Jersey: Dark navy

Pants: White

Helmet: Orange

Jersey: Black

Pants: White

Helmet: Orange

Jersey: Brown

Pants: White

Helmet: Silver

Jersey: White

Pants: Silver blue

Helmet: Midnight navy

Jersey: Summit white

Pants: TBA

Helmet: Silver

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Gold

Jersey: White

Pants: Gold

Helmet: H-Town blue

Jersey: H-Town blue

Pants: H-Town blue

Christmas candy blue πŸ’§ pic.twitter.com/H5UOfKICTv β€” Houston Texans (@HoustonTexans) December 23, 2024

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Black

Jersey: Teal

Pants: White

Helmet: Red

Jersey: White

Pants: White

Helmet: TBA

Jersey: TBA

Pants: TBA

Helmet: White

Jersey: White

Pants: Gold

wknd fit pic.twitter.com/JEfp8WsQLg β€” Los Angeles Chargers (@chargers) December 26, 2024

Helmet: Royal/sol

Jersey: Royal

Pants: Sol

Rep the royal. pic.twitter.com/la4qWgeWsz β€” Los Angeles Rams (@RamsNFL) December 25, 2024

Helmet: TBA

Jersey: TBA

Pants: TBA

Helmet: Purple

Jersey: Purple

Pants: White

Helmet: Silver

Jersey: Navy

Pants: Silver

Helmet: TBA

Jersey: TBA

Pants: TBA

Helmet: Blue

Jersey: Blue

Pants: White

Helmet: Legacy green

Jersey: Legacy white

Pants: TBA

Helmet: Kelly green

Jersey: Kelly green

Pants: Silver

Helmet: Black

Jersey: Black

Pants: Yellow

Helmet: Gold

Jersey: Red

Pants: White

Helmet: College navy

Jersey: White

Pants: College navy

Helmet: Pewter

Jersey: Red

Pants: Pewter

Back in red to defend the Bay 😀 pic.twitter.com/alrffbgEPP β€” Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) December 26, 2024

Helmet: Navy blue

Jersey: White

Pants: Light blue

🚨BRITCHES REPORT 🚨: The @Titans will be decked out in white jerseys with light blue britches and all white socks in Sunday's game at the @Jaguars. πŸ‘– pic.twitter.com/8Ng2ISanNK β€” Jim Wyatt (@jwyattsports) December 26, 2024

Helmet: Burgundy

Jersey: Burgundy

Pants: TBA