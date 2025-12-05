        <
          Big Ten championship: College football winners, records, stats

          The Ohio State Buckeyes have won five Big Ten Conference championship trophies. (Photo by Robin Alam/Icon Sportswire)
          • Keith Jenkins
          Dec 5, 2025, 12:04 AM

          The Big Ten Conference first adopted a football championship game in 2011 following the conference's expansion to 12 teams and two six-team divisions. Wisconsin won the inaugural Big Ten title game, defeating Michigan State on Dec. 3, 2011, at Lucas Oil Stadium in Indianapolis.

          The top two teams in the 2025 College Football Playoff rankings, No. 1 Ohio State and No. 2 Indiana, will play for the 2025 Big Ten championship Saturday in Indianapolis. The winner will receive an automatic bid to the 12-team College Football Playoff.

          Here is a look at some notable facts, stats and records from the Big Ten championship game and a list of the teams that have won the conference since its inception in 1896 as the Western Conference:

          Most championship game wins

          Ohio State, five

          Most championship game appearances

          Ohio State and Wisconsin, six

          Most team rushing yards in a championship game

          Wisconsin, 539 in 2012

          Most team rushing touchdowns in a championship game

          Wisconsin, eight in 2012

          Most team rushing attempts in a championship game

          Wisconsin, 50 in 2012

          Most total yards in a championship game

          Wisconsin, 640 in 2012

          Most first downs in a championship game

          Ohio State, 31 in 2018

          Most points in a championship game

          Wisconsin, 70 in 2012

          Most combined points in a championship game

          101, Wisconsin (70) and Nebraska (31) in 2012

          Most passing yards by a player in a championship game

          Dwayne Haskins (Ohio State), 499 in 2018

          Most completions by a player in a championship game

          Dwayne Haskins (Ohio State), 34 in 2018

          Most pass attempts by a player in a championship game

          Aidan O'Connell (Purdue), 47 in 2022

          Most touchdown passes by a player in a championship game

          Dwayne Haskins (Ohio State), five in 2018

          Most rushing yards by a player in a championship game

          Trey Sermon (Ohio State), 331 in 2020

          Most rushing attempts by a player in a championship game

          J.K. Dobbins (Ohio State), 33 in 2019

          Most rushing yards by a quarterback in a championship game

          Braxton Miller (Ohio State), 142 in 2013

          Most rushing touchdowns by a player in a championship game

          James White (Wisconsin), four in 2012

          Longest rush in a championship game

          Ezekiel Elliott (Ohio State), 81 yards in 2014

          Longest completion in a championship game

          C.J. Beathard to Tevaun Smith (Iowa), 85 yards in 2015)

          Most receptions by a player in a championship game

          Charlie Jones (Purdue), 13 in 2022

          Most receiving yards by a player in a championship game

          Tez Johnson (Oregon), 171 in 2024

          Most receiving touchdowns by a player in a championship game

          Three, Devin Smith (Ohio State) in 2014 and B.J. Cunningham (Michigan State) in 2011

          Most field goals made by a player in a championship game

          Mitchell Fineran (Purdue), five in 2022

          Longest field goal in a championship game

          James Turner (Michigan), 50 yards in 2023

          Most total tackles by a player in a championship game

          Jerome Baker (Ohio State), 16 in 2017

          Most sacks by a player in a championship game

          Three, Chase Young (Ohio State) in 2018 and Denicos Allen (Michigan State) in 2011

          Big Ten Conference championship all-time winners list

          2024: Oregon

          2023: Michigan

          2022: Michigan

          2021: Michigan

          2020: Ohio State

          2019: Ohio State

          2018: Ohio State

          2017: Ohio State

          2016: Penn State

          2015: Michigan State

          2014: Ohio State

          2013: Michigan State

          2012: Wisconsin

          2011: Wisconsin

          2010: Michigan State, Ohio State, Wisconsin

          2009: Ohio State

          2008: Ohio State, Penn State

          2007: Ohio State

          2006: Ohio State

          2005: Ohio State, Penn State

          2004: Iowa, Michigan

          2003: Michigan

          2002: Iowa, Ohio State

          2001: Illinois

          2000: Michigan, Northwestern, Purdue

          1999: Wisconsin

          1998: Michigan, Ohio State, Wisconsin

          1997: Michigan

          1996: Northwestern, Ohio State

          1995: Northwestern

          1994: Penn State

          1993: Ohio State, Wisconsin

          1992: Michigan

          1991: Michigan

          1990: Illinois, Iowa, Michigan, Michigan State

          1989: Michigan

          1988: Michigan

          1987: Michigan State

          1986: Michigan, Ohio State

          1985: Iowa

          1984: Ohio State

          1983: Illinois

          1982: Michigan

          1981: Iowa, Ohio State

          1980: Michigan

          1979: Ohio State

          1978: Michigan, Michigan State

          1977: Michigan, Ohio State

          1976: Michigan, Ohio State

          1975: Ohio State

          1974: Michigan, Ohio State

          1973: Michigan, Ohio State

          1972: Michigan, Ohio State

          1971: Michigan

          1970: Ohio State

          1969: Michigan, Ohio State

          1968: Ohio State

          1967: Indiana, Minnesota, Purdue

          1966: Michigan State

          1965: Michigan State

          1964: Michigan

          1963: Illinois

          1962: Wisconsin

          1961: Ohio State

          1960: Iowa, Minnesota

          1959: Wisconsin

          1958: Iowa

          1957: Ohio State

          1956: Iowa

          1955: Ohio State

          1954: Ohio State

          1953: Illinois, Michigan State

          1952: Purdue, Wisconsin

          1951: Illinois

          1950: Michigan

          1949: Michigan, Ohio State

          1948: Michigan

          1947: Michigan

          1946: Illinois

          1945: Indiana

          1944: Ohio State

          1943: Michigan, Purdue

          1942: Ohio State

          1941: Minnesota

          1940: Minnesota

          1939: Ohio State

          1938: Minnesota

          1937: Minnesota

          1936: Northwestern

          1935: Minnesota, Ohio State

          1934: Minnesota

          1933: Michigan, Minnesota

          1932: Michigan, Purdue

          1931: Michigan, Northwestern, Purdue

          1930: Michigan, Northwestern

          1929: Purdue

          1928: Illinois

          1927: Illinois, Minnesota

          1926: Michigan, Northwestern

          1925: Michigan

          1924: Chicago

          1923: Illinois, Michigan

          1922: Chicago, Iowa, Michigan

          1921: Iowa

          1920: Ohio State

          1919: Illinois

          1918: Illinois, Michigan, Purdue

          1917: Ohio State

          1916: Ohio State

          1915: Illinois, Minnesota 1914: Illinois

          1913: Chicago

          1912: Wisconsin

          1911: Minnesota

          1910: Illinois, Minnesota 1909: Minnesota

          1908: Chicago

          1907: Chicago

          1906: Michigan, Minnesota, Wisconsin

          1905: Chicago

          1904: Michigan, Minnesota

          1903: Michigan, Minnesota, Northwestern

          1902: Michigan

          1901: Michigan, Wisconsin

          1900: Iowa, Minnesota

          1899: Chicago

          1898: Michigan

          1897: Wisconsin

          1896: Wisconsin

