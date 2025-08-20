The 2025 WNBA playoffs open Sept. 14. Through Tuesday's games, the league-leading Minnesota Lynx are the only team to have officially clinched a postseason berth. The top eight teams advance. The Connecticut Sun have been eliminated.
Track the playoff race with our WNBA standings page. We'll update playoff matchups as they're decided. The regular season wraps up Sept. 11.
First Round
Sunday, Sept. 14
Game 1: 1 p.m. ET (ESPN)
Game 1: 3 p.m. ET (ABC)
Game 1: 5 p.m. ET (ESPN)
Game 1: 10 p.m. ET (ESPN)
Tuesday, Sept. 16
Game 2: 7:30 p.m. ET (ESPN)
Game 2: 9:30 p.m. ET (ESPN)
Wednesday, Sept. 17
Game 2: 7:30 p.m. ET (ESPN)
Game 2: 9:30 p.m. ET (ESPN)
Thursday, Sept. 18
Game 3*: 7:30 p.m. ET (ESPN2)
Game 3*: 9:30 p.m. ET (ESPN2)
Friday, Sept. 19
Game 3*: 7:30 p.m. ET (ESPN2)
Game 3*: 9:30 p.m. ET (ESPN2)
* If necessary
Semifinals
Sunday, Sept. 21
Game 1: 3 p.m. ET (ABC)
Game 1: 5 p.m. ET (ESPN)
Tuesday, Sept. 23
Game 2: 7:30 p.m. ET (ESPN)
Game 2: 9:30 p.m. ET (ESPN)
Friday, Sept. 26
Game 3: 7:30 p.m. ET (ESPN2)
Game 3: 9:30 p.m. ET (ESPN2)
Sunday, Sept. 28
Game 4*: 1 or 5 p.m. ET (ESPN)
Game 4*: 3 p.m. ET (ABC)
Tuesday, Sept. 30
Game 5*: TBD (TBD)
Game 5*: TBD (TBD)
* If necessary
WNBA Finals
Friday, Oct. 3
Game 1: 8 p.m. ET (ESPN)
Sunday, Oct. 5
Game 2: 3 p.m. ET (ABC)
Wednesday, Oct. 8
Game 3: 8 p.m. ET (ESPN)
Friday, Oct. 10
Game 4: 8 p.m. ET (ESPN)
Sunday, Oct. 12
Game 5*: 3 p.m. ET (ABC)
Wednesday, Oct. 15
Game 6*: 8 p.m. ET (ESPN)
Friday, Oct. 17
Game 7*: 8 p.m. ET (ESPN)
* If necessary