          WNBA playoff schedule 2025: Postseason tips Sept. 14

          Alika Jenner/Getty Images
          • ESPN
          Aug 20, 2025, 07:15 PM

          The 2025 WNBA playoffs open Sept. 14. Through Tuesday's games, the league-leading Minnesota Lynx are the only team to have officially clinched a postseason berth. The top eight teams advance. The Connecticut Sun have been eliminated.

          Track the playoff race with our WNBA standings page. We'll update playoff matchups as they're decided. The regular season wraps up Sept. 11.

          First Round

          Sunday, Sept. 14

          Game 1: 1 p.m. ET (ESPN)
          Game 1: 3 p.m. ET (ABC)
          Game 1: 5 p.m. ET (ESPN)
          Game 1: 10 p.m. ET (ESPN)

          Tuesday, Sept. 16

          Game 2: 7:30 p.m. ET (ESPN)
          Game 2: 9:30 p.m. ET (ESPN)

          Wednesday, Sept. 17

          Game 2: 7:30 p.m. ET (ESPN)
          Game 2: 9:30 p.m. ET (ESPN)

          Thursday, Sept. 18

          Game 3*: 7:30 p.m. ET (ESPN2)
          Game 3*: 9:30 p.m. ET (ESPN2)

          Friday, Sept. 19

          Game 3*: 7:30 p.m. ET (ESPN2)
          Game 3*: 9:30 p.m. ET (ESPN2)

          * If necessary

          Semifinals

          Sunday, Sept. 21

          Game 1: 3 p.m. ET (ABC)
          Game 1: 5 p.m. ET (ESPN)

          Tuesday, Sept. 23

          Game 2: 7:30 p.m. ET (ESPN)
          Game 2: 9:30 p.m. ET (ESPN)

          Friday, Sept. 26

          Game 3: 7:30 p.m. ET (ESPN2)
          Game 3: 9:30 p.m. ET (ESPN2)

          Sunday, Sept. 28

          Game 4*: 1 or 5 p.m. ET (ESPN)
          Game 4*: 3 p.m. ET (ABC)

          Tuesday, Sept. 30

          Game 5*: TBD (TBD)
          Game 5*: TBD (TBD)

          * If necessary

          WNBA Finals

          Friday, Oct. 3

          Game 1: 8 p.m. ET (ESPN)

          Sunday, Oct. 5

          Game 2: 3 p.m. ET (ABC)

          Wednesday, Oct. 8

          Game 3: 8 p.m. ET (ESPN)

          Friday, Oct. 10

          Game 4: 8 p.m. ET (ESPN)

          Sunday, Oct. 12

          Game 5*: 3 p.m. ET (ABC)

          Wednesday, Oct. 15

          Game 6*: 8 p.m. ET (ESPN)

          Friday, Oct. 17

          Game 7*: 8 p.m. ET (ESPN)

          * If necessary