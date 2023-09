Wrestler Date won Event Length Reign No. Dominik Mysterio 7/18/23 NXT TV TBDs 1 Wes Lee 10/22/22 Halloween Havoc 269 days 1 **Solo Sikoa 9/13/22 NXT TV 7 days 1 Carmelo Hayes 6/4/22 In Your House 101 days 2 Cameron Grimes 4/2/22 Stand & Deliver 63 days 1 +Carmelo Hayes 6/29/21 NXT TV 172 days 1 Isaiah "Swerve" Scott 6/29/21 NXT TV 105 days 1 Bronson Reed 5/18/21 NXT TV 42 days 1 Johnny Gargano 12/6/20 NXT TakeOver: War Games 163 days 3 Leon Ruff 11/11/20 NXT TV 25 days 1 Johnny Gargano 10/28/20 NXT: Halloween Havoc 14 days 2 Damian Priest 8/22/20 NXT TakeOver: XXX 67 days 1 *Vacated 7/22/20 NXT TV N/A N/A Keith Lee 1/22/20 NXT TV 182 days 1 Roderick Strong 9/18/19 NXT TV 126 days 1 Velveteen Dream 1/30/19 NXT TV 231 days 1 Johnny Gargano 1/26/19 NXT TakeOver: Phoenix 4 days 1 Ricochet 8/19/18 NXT TakeOver: Brooklyn 4 161 days 1 Adam Cole 4/7/18 NXT TakeOver: New Orleans 133 days 1

* Keith Lee vacated the NXT North American championship one week after winning the NXT championship

+ On Jan. 4, 2022, Carmelo Hayes defeated Roderick Strong to unify the NXT North American championship with the NXT cruiserweight championship.

** Solo Sikoa vacated the title on Sept. 20, 2022. A new champion will be crowned on Oct. 22 at Halloween Havoc.