Traditional uniforms dominate Week 17 of the 2023 NFL season as the calendar year comes to a close.

The Dallas Cowboys will wear their navy threads against the Detroit Lions in a Saturday night matchup. The Arizona Cardinals are going all white, while the Jacksonville Jaguars break out their teal jerseys for the second time this month. The Miami Dolphins and Baltimore Ravens have arguably the top uniform matchup of the weekend.

Here are the uniforms for all NFL teams in action Saturday, Sunday and Monday:

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

kicking off NYE right ✨ pic.twitter.com/wscNjIq1fq β€” Arizona Cardinals (@AZCardinals) December 27, 2023

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Black

NYE fit 🎊 β€” Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) December 28, 2023

Helmet: Black

Jersey: Black

Pants: Purple

Helmet: White

Jersey: Blue

Pants: White

Helmet: Silver

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Navy blue

Jersey: Navy blue

Pants: TBA

Helmet: Orange

Jersey: White

Pants: White

Our Kansas City look. pic.twitter.com/YbBvrZtVTh β€” Cincinnati Bengals (@Bengals) December 27, 2023

Helmet: Silver

Jersey: Navy blue

Pants: White

Helmet: Navy blue

Jersey: Orange

Pants: White

Helmet: Silver

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Gold

Jersey: White

Pants: Gold

Helmet: Deep steel blue

Jersey: Deep steel blue

Pants: Liberty white

Helmet: White

Jersey: Blue

Pants: White

Helmet: Black

Jersey: Teal

Pants: White

Helmet: Red

Jersey: Red

Pants: TBA

Helmet: Silver

Jersey: White

Pants: Silver

Helmet: White

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Blue/gold

Jersey: White

Pants: Yellow

24 HOURS TIL GAMEDAY! πŸ₯³ pic.twitter.com/Ylbjrezvis β€” Los Angeles Rams (@RamsNFL) December 30, 2023

Helmet: White

Jersey: White

Pants: Aqua

A New Year's Eve showdown. πŸͺ© pic.twitter.com/KSfgaw5UcY β€” Miami Dolphins (@MiamiDolphins) December 29, 2023

Helmet: TBA

Jersey: TBA

Pants: TBA

Helmet: Silver

Jersey: White

Pants: Navy

The New Year's Eve countdown. pic.twitter.com/2HoEwJbW8r β€” New England Patriots (@Patriots) December 30, 2023

Helmet: Gold

Jersey: White

Pants: Black

Helmet: Blue

Jersey: Blue

Pants: White

Helmet: Midnight green

Jersey: Midnight green

Pants: White

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Yellow

Helmet: Gold

Jersey: White

Pants: Gold

Helmet: Navy

Jersey: Navy

Pants: Navy

The Week 17 threads. 🧡 pic.twitter.com/imsmK1bJeQ β€” Seattle Seahawks (@Seahawks) December 27, 2023

Helmet: Pewter

Jersey: Red

Pants: TBA

Helmet: Navy

Jersey: White

Pants: Light blue

🚨Wardrobe check:🚨 The #Titans will be decked out in white jerseys with light blue britches and all white socks in Sunday's game at the @HoustonTexans. πŸ‘– #BritchesReport pic.twitter.com/RhPtGFu0vJ β€” Jim Wyatt (@jwyattsports) December 27, 2023

Helmet: Burgundy

Jersey: Burgundy

Pants: TBA