NBL MVP: Who has won the Andrew Gaze Trophy?

|1979
|Ken Richardson
|West Adelaide Bearcats
|1980
|Rocky Smith
|St Kilda Saints
|1981
|Mike Jones
|Illawarra Hawks
|1982
|Al Green
|West Adelaide Bearcats
|1983
|Owen Wells
|Sydney Supersonics
|1984
|Leroy Loggins
|Brisbane Bullets
|1985
|Ray Borner
|Coburg Giants
|1986
|Leroy Loggins
|Brisbane Bullets
|1987
|Mark Davis/Leroy Loggins
|Adelaide 36ers/Brisbane Bullets
|1988
|Joe Hurst
|Hobart Tassie Devils
|1989
|Scott Fisher
|North Melbourne Giants
|1990
|Derek Rucker
|Brisbane Bullets
|1991
|Andrew Gaze
|Melbourne Tigers
|1992
|Scott Fisher/Andrew Gaze
|Nth Melb Giants/Melb Tigers
|1993
|Robert Rose
|South East Melbourne Magic
|1994
|Andrew Gaze
|Melbourne Tigers
|1995
|Andrew Gaze
|Melbourne Tigers
|1996
|Andrew Gaze
|Melbourne Tigers
|1997
|Andrew Gaze
|Melbourne Tigers
|1998
|Andrew Gaze
|Melbourne Tigers
|1999
|Steve Woodberry
|Brisbane Bullets
|2000
|Paul Rogers
|Perth Wildcats
|2001
|Robert Rose
|Townsville Crocodiles
|2002
|Mark Bradtke
|Melbourne Tigers
|2003
|Chris Williams
|Sydney Kings
|2004
|Matthew Nielsen
|Sydney Kings
|2005
|Brian Wethers
|Hunter Pirates
|2006
|Chris Anstey
|Melbourne Tigers
|2007
|Sam Mackinnon
|Brisbane Bullets
|2008
|Chris Anstey
|Melbourne Tigers
|2009
|Kirk Penney
|New Zealand Breakers
|2010
|Corey Williams
|Townsville Crocodiles
|2011
|Gary Ervin
|Wollongong Hawks
|2012
|Kevin Lisch
|Perth Wildcats
|2013
|Cedric Jackson
|New Zealand Breakers
|2014
|Rotnei Clarke
|Wollongong Hawks
|2015
|Brian Conklin
|Townsville Crocodiles
|2016
|Kevin Lisch
|Illawarra Hawks
|2017
|Jerome Randle
|Adelaide 36ers
|2018
|Bryce Cotton
|Perth Wildcats
|2019
|Andrew Bogut
|Sydney Kings
|2020
|Bryce Cotton
|Perth Wildcats
|2021
|Bryce Cotton
|Perth Wildcats
|2022
|Jaylen Adams
|Sydney Kings
|2023
|Xavier Cooks
|Sydney Kings
|2024
|Bryce Cotton
|Perth Wildcats
|2025
|Bryce Cotton
|Perth Wildcats
|2026
|Bryce Cotton
|Adelaide 36ers