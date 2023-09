It's Week 3 of the 2023 NFL season and popular uniform combinations are back.

The Cincinnati Bengals' clean all-white uniforms return this season for a Super Bowl LVI rematch with the Los Angeles Rams. But, the Bengals are not the only team with icy white threads this weekend.

Here are the Week 3 uniforms for all 32 NFL teams:

Helmet: White

Jersey: Red

Pants: Red

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Black

Helmet: Black

Jersey: Purple

Pants: Black

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Gray

Jersey: Black

Pants: Black

Helmet: Navy

Jersey: White

Pants: Navy

Cincinnati Bengals

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Orange

Jersey: Brown

Pants: White

classic look for Week 3 🟤⚪️ pic.twitter.com/wW0Rj6y6wT — Cleveland Browns (@Browns) September 22, 2023

Helmet: Gray

Jersey: White

Pants: Light blue

Helmet: Dark blue

Jersey: Orange

Pants: White

Helmet: Grey

Jersey: Blue

Pants: Blue

All us...all grit...all Honolulu blue pic.twitter.com/JZU2MBkVVG — Detroit Lions (@Lions) September 24, 2023

Helmet: Yellow

Jersey: Green

Pants: Yellow

🔜



The Pack is back at Lambeau.#GoPackGo pic.twitter.com/rJOFFPRCMb — Green Bay Packers (@packers) September 20, 2023

Helmet: Blue

Jersey: Blue

Pants: White

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Red

Jersey: Red

Pants: White

Helmet: Gray

Jersey: Black

Pants: Gray

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

Los Angeles Rams

Helmet: Blue/gold

Jersey: Blue

Pants: White

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Purple

Jersey: Purple

Pants: White

Helmet: Gold

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Green

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Gray

Jersey: Navy

Pants: White

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Yellow

Helmet: Green

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Navy

Jersey: White

Pants: Navy

A nod to the Super Bowl XLVIII champions. For the first time we'll be rocking white on navy for this week's game.



Read more: https://t.co/8iDMzzxplF pic.twitter.com/1EXpNd3tqe — Seattle Seahawks (@Seahawks) September 21, 2023

Helmet: Gray

Jersey: Red

Pants: White

Helmet: Dark Blue

Jersey: White

Pants: Dark Blue

Helmet: Red

Jersey: Red

Pants: White