2025 AFL Draft indicative order: every club, every pick

The AFL off-season is a time for hope. Here's the latest 2025 AFL national draft indicative order, taking into account completed pick swaps and trades.
YOUR CLUB'S PICKS
Adelaide: 16, 48, 55, 64, 73, 75, 93, 111
Brisbane: 17, 23, 44, 51, 59, 68, 79, 97, 115
Carlton: 9, 11, 43, 54, 67, 72, 87, 105
Collingwood: 39, 45, 56, 61, 77, 95, 113
Essendon: 5, 6, 21, 27, 30, 83, 101
Fremantle: 20, 47, 69, 90, 103, 108
Geelong: 19, 40, 60, 78, 96, 99, 114
Gold Coast: 15, 18, 24, 28, 29, 36, 52, 92, 110
Greater Western Sydney: 12, 35, 91, 109
Hawthorn: 10, 22, 62, 76, 94, 112
Melbourne: 7, 8, 37, 66, 71, 84, 102
North Melbourne: 25, 26, 46, 57, 82, 100
Port Adelaide: 49, 85
Richmond: 3, 4, 38, 81, 99
St Kilda: 50, 65, 86, 104
Sydney: 31, 32, 42, 63, 88, 106
West Coast: 1, 2, 13, 34, 41, 53, 58, 80, 98
Western Bulldogs: 14, 33, 70, 74, 89, 107
FIRST ROUND
1 - WEST COAST
2 - WEST COAST
3 - RICHMOND
4 - RICHMOND
5 - ESSENDON
6 - ESSENDON
7 - MELBOURNE
8 - MELBOURNE
9 - CARLTON
10 - HAWTHORN
11 - CARLTON
12 - GWS
13 - WEST COAST
14 - WESTERN BULLDOGS
15 - GOLD COAST
16 - ADELAIDE
17 - BRISBANE
18 - GOLD COAST
19 - GEELONG
20 - FREMANTLE
21 - ESSENDON
22 - HAWTHORN
23 - BRISBANE
SECOND ROUND
24 - GOLD COAST
25 - NORTH MELBOURNE
26 - NORTH MELBOURNE
27 - ESSENDON
28 - GOLD COAST
29 - GOLD COAST
30 - ESSENDON
31 - SYDNEY
32 - SYDNEY
33 - WESTERN BULLDOGS
34 - WEST COAST
35 - GWS
36 - GOLD COAST
37 - MELBOURNE
38 - RICHMOND
39 - COLLINGWOOD
40 - GEELONG
41 - WEST COAST
42 - SYDNEY
43 - CARLTON
THIRD ROUND
44 - BRISBANE
45 - COLLINGWOOD
46 - NORTH MELBOURNE
47 - FREMANTLE
48 - ADELAIDE
49 - PORT ADELAIDE
50 - ST KILDA
51 - BRISBANE
52 - GOLD COAST
53 - WEST COAST
54 - CARLTON
55 - ADELAIDE
56 - COLLINGWOOD
57 - NORTH MELBOURNE
58 - WEST COAST
59 - BRISBANE
60 - GEELONG
61 - COLLINGWOOD
FOURTH ROUND
62 - HAWTHORN
63 - SYDNEY
64 - ADELAIDE
65 - ST KILDA
66 - MELBOURNE
67 - CARLTON
68 - BRISBANE
69 - FREMANTLE
70 - WESTERN BULLDOGS
71 - MELBOURNE
72 - CARLTON
73 - ADELAIDE
74 - WESTERN BULLDOGS
75 - ADELAIDE
76 - HAWTHORN
77 - COLLINGWOOD
78 - GEELONG
79 - BRISBANE
FIFTH ROUND
80 - WEST COAST
81 - RICHMOND
82 - NORTH MELBOURNE
83 - ESSENDON
84 - MELBOURNE
85 - PORT ADELAIDE
86 - ST KILDA
87 - CARLTON
88 - SYDNEY
89 - WESTERN BULLDOGS
90 - FREMANTLE
91 - GWS
92 - GOLD COAST
93 - ADELAIDE
94 - HAWTHORN
95 - COLLINGWOOD
96 - GEELONG
97 - BRISBANE