          2025 AFL Draft indicative order: every club, every pick

          • ESPN
          Oct 17, 2025, 03:27 AM

          The AFL off-season is a time for hope. Here's the latest 2025 AFL national draft indicative order, taking into account completed pick swaps and trades.

          YOUR CLUB'S PICKS

          Adelaide: 16, 48, 55, 64, 73, 75, 93, 111
          Brisbane: 17, 23, 44, 51, 59, 68, 79, 97, 115
          Carlton: 9, 11, 43, 54, 67, 72, 87, 105
          Collingwood: 39, 45, 56, 61, 77, 95, 113
          Essendon: 5, 6, 21, 27, 30, 83, 101
          Fremantle: 20, 47, 69, 90, 103, 108
          Geelong: 19, 40, 60, 78, 96, 99, 114
          Gold Coast: 15, 18, 24, 28, 29, 36, 52, 92, 110
          Greater Western Sydney: 12, 35, 91, 109
          Hawthorn: 10, 22, 62, 76, 94, 112
          Melbourne: 7, 8, 37, 66, 71, 84, 102
          North Melbourne: 25, 26, 46, 57, 82, 100
          Port Adelaide: 49, 85
          Richmond: 3, 4, 38, 81, 99
          St Kilda: 50, 65, 86, 104
          Sydney: 31, 32, 42, 63, 88, 106
          West Coast: 1, 2, 13, 34, 41, 53, 58, 80, 98
          Western Bulldogs: 14, 33, 70, 74, 89, 107

          FIRST ROUND

          1 - WEST COAST
          2 - WEST COAST
          3 - RICHMOND
          4 - RICHMOND
          5 - ESSENDON
          6 - ESSENDON
          7 - MELBOURNE
          8 - MELBOURNE
          9 - CARLTON
          10 - HAWTHORN
          11 - CARLTON
          12 - GWS
          13 - WEST COAST
          14 - WESTERN BULLDOGS
          15 - GOLD COAST
          16 - ADELAIDE
          17 - BRISBANE
          18 - GOLD COAST
          19 - GEELONG
          20 - FREMANTLE
          21 - ESSENDON
          22 - HAWTHORN
          23 - BRISBANE

          SECOND ROUND

          24 - GOLD COAST
          25 - NORTH MELBOURNE
          26 - NORTH MELBOURNE
          27 - ESSENDON
          28 - GOLD COAST
          29 - GOLD COAST
          30 - ESSENDON
          31 - SYDNEY
          32 - SYDNEY
          33 - WESTERN BULLDOGS
          34 - WEST COAST
          35 - GWS
          36 - GOLD COAST
          37 - MELBOURNE
          38 - RICHMOND
          39 - COLLINGWOOD
          40 - GEELONG
          41 - WEST COAST
          42 - SYDNEY
          43 - CARLTON

          THIRD ROUND

          44 - BRISBANE
          45 - COLLINGWOOD
          46 - NORTH MELBOURNE
          47 - FREMANTLE
          48 - ADELAIDE
          49 - PORT ADELAIDE
          50 - ST KILDA
          51 - BRISBANE
          52 - GOLD COAST
          53 - WEST COAST
          54 - CARLTON
          55 - ADELAIDE
          56 - COLLINGWOOD
          57 - NORTH MELBOURNE
          58 - WEST COAST
          59 - BRISBANE
          60 - GEELONG
          61 - COLLINGWOOD

          FOURTH ROUND

          62 - HAWTHORN
          63 - SYDNEY
          64 - ADELAIDE
          65 - ST KILDA
          66 - MELBOURNE
          67 - CARLTON
          68 - BRISBANE
          69 - FREMANTLE
          70 - WESTERN BULLDOGS
          71 - MELBOURNE
          72 - CARLTON
          73 - ADELAIDE
          74 - WESTERN BULLDOGS
          75 - ADELAIDE
          76 - HAWTHORN
          77 - COLLINGWOOD
          78 - GEELONG
          79 - BRISBANE

          FIFTH ROUND

          80 - WEST COAST
          81 - RICHMOND
          82 - NORTH MELBOURNE
          83 - ESSENDON
          84 - MELBOURNE
          85 - PORT ADELAIDE
          86 - ST KILDA
          87 - CARLTON
          88 - SYDNEY
          89 - WESTERN BULLDOGS
          90 - FREMANTLE
          91 - GWS
          92 - GOLD COAST
          93 - ADELAIDE
          94 - HAWTHORN
          95 - COLLINGWOOD
          96 - GEELONG
          97 - BRISBANE