All-time UFC middleweight champions

The champions are listed in reverse chronological order.
All-time UFC champions by division:
Heavyweight | Light heavyweight
Middleweight | Welterweight
Lightweight | Men's featherweight
Men's bantamweight | Men's flyweight
Women's featherweight
Women's bantamweight
Women's flyweight
Strawweight
Current champion
Sean Strickland
• Won title: May 9, 2026
• Outcome: SD over Khamzat Chimaev (UFC 328)
• Defenses: 0
Past champions
Khamzat Chimaev
• Won title: Aug. 16, 2025
• Outcome: UD over Dricus Du Plessis (UFC 319)
• Defenses: 0
Dricus Du Plessis
• Won title: Jan. 20, 2024
• Outcome: SD over Sean Strickland (UFC 297)
• Defenses: 2
Sean Strickland
• Won title: Sept. 9, 2023
• Outcome: UD over Israel Adesanya (UFC 293)
• Defenses: 0
Israel Adesanya
• Won title: April 8, 2023
• Outcome: TKO2 over Alex Pereira (UFC 287)
• Defenses: 0
Alex Pereira
• Won title: Nov. 12, 2022
• Outcome: TKO5 over Israel Adesanya (UFC 281)
• Defenses: 0
Israel Adesanya
• Won title: Oct. 6, 2019
• Outcome: TKO2 over Robert Whittaker (UFC 243)
• Defenses: 5
Robert Whittaker
• Won title: July 8, 2017
• Outcome: UD against Yoel Romero (UFC 213)
• Defenses: 0
Georges St-Pierre
• Won title: Nov. 4 2017
• Outcome: KO1 over Michael Bisping (UFC 217)
• Defenses: 0*
* -- Vacated the title on Dec. 7, 2017, because of injury
Michael Bisping
• Won title: June 4, 2016
• Outcome: KO1 over Luke Rockhold (UFC 199)
• Defenses: 0
Luke Rockhold
• Won title: Dec. 12, 2015
• Outcome: TKO4 over Chris Weidman (UFC 194)
• Defenses: 1
Chris Weidman
• Won title: July 6, 2013
• Outcome: KO2 over Anderson Silva (UFC 162)
• Defenses: 3
Anderson Silva
• Won title: Oct. 14, 2006
• Outcome: KO1 over Rich Franklin (UFC 64)
• Defenses: 10
Rich Franklin
• Won title: June 4, 2005
• Outcome: TKO4 over Evan Tanner (UFC 53)
• Defenses: 2
Evan Tanner
• Won title: Feb. 5, 2005
• Outcome: TKO1 over David Terrell (UFC 51)
• Defenses: 0
Murilo Bustamante
• Won title: Jan. 11, 2002
• Outcome: TKO2 over Dave Menne (UFC 35)
• Defenses: 1*
* -- Stripped of title on Oct. 5, 2002, when he left UFC for Pride
Dave Menne
• Won title: Sept. 28, 2001
• Outcome: UD5 over Gil Castillo (UFC 33)
• Defenses: 0