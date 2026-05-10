          All-time UFC middleweight champions

          Sean Strickland is back on top of the middleweight division after handing Khamzat Chimaev his first loss at UFC 328. Michelle Farsi/Zuffa LLC
          May 10, 2026, 05:00 AM

          The champions are listed in reverse chronological order.

          All-time UFC champions by division:
          Current champion

          Sean Strickland
          Won title: May 9, 2026
          Outcome: SD over Khamzat Chimaev (UFC 328)
          Defenses: 0

          Past champions

          Khamzat Chimaev
          Won title: Aug. 16, 2025
          Outcome: UD over Dricus Du Plessis (UFC 319)
          Defenses: 0

          Dricus Du Plessis
          Won title: Jan. 20, 2024
          Outcome: SD over Sean Strickland (UFC 297)
          Defenses: 2

          Sean Strickland
          Won title: Sept. 9, 2023
          Outcome: UD over Israel Adesanya (UFC 293)
          Defenses: 0

          Israel Adesanya
          Won title: April 8, 2023
          Outcome: TKO2 over Alex Pereira (UFC 287)
          Defenses: 0

          Alex Pereira
          Won title: Nov. 12, 2022
          Outcome: TKO5 over Israel Adesanya (UFC 281)
          Defenses: 0

          Israel Adesanya
          Won title: Oct. 6, 2019
          Outcome: TKO2 over Robert Whittaker (UFC 243)
          Defenses: 5

          Robert Whittaker
          Won title: July 8, 2017
          Outcome: UD against Yoel Romero (UFC 213)
          Defenses: 0

          Georges St-Pierre
          Won title: Nov. 4 2017
          Outcome: KO1 over Michael Bisping (UFC 217)
          Defenses: 0*

          * -- Vacated the title on Dec. 7, 2017, because of injury

          Michael Bisping
          Won title: June 4, 2016
          Outcome: KO1 over Luke Rockhold (UFC 199)
          Defenses: 0

          Luke Rockhold
          Won title: Dec. 12, 2015
          Outcome: TKO4 over Chris Weidman (UFC 194)
          Defenses: 1

          Chris Weidman
          Won title: July 6, 2013
          Outcome: KO2 over Anderson Silva (UFC 162)
          Defenses: 3

          Anderson Silva
          Won title: Oct. 14, 2006
          Outcome: KO1 over Rich Franklin (UFC 64)
          Defenses: 10

          Rich Franklin
          Won title: June 4, 2005
          Outcome: TKO4 over Evan Tanner (UFC 53)
          Defenses: 2

          Evan Tanner
          Won title: Feb. 5, 2005
          Outcome: TKO1 over David Terrell (UFC 51)
          Defenses: 0

          Murilo Bustamante
          Won title: Jan. 11, 2002
          Outcome: TKO2 over Dave Menne (UFC 35)
          Defenses: 1*

          * -- Stripped of title on Oct. 5, 2002, when he left UFC for Pride

          Dave Menne
          Won title: Sept. 28, 2001
          Outcome: UD5 over Gil Castillo (UFC 33)
          Defenses: 0