Week 11 of the NFL season continues to serve standout uniform looks.

The Houston Texans will wear a full deep steel blue uniform on "Monday Night Football" against the Dallas Cowboys. The Tennessee Titans will wear a monochromatic look this week, too. They'll wear all-navy at home against the Minnesota Vikings.

For the first time in franchise history, the Cincinnati Bengals are wearing white jerseys with orange pants, which debuted this season. The Los Angeles Chargers will combat that look with their powder blue threads. In a key divisional battle against the Pittsburgh Steelers, the Baltimore Ravens are wearing white jerseys with black pants for just the second time this season.

Here are the uniforms for all NFL teams in action in Week 11 (excluding the Philadelphia Eagles and Washington Commanders, who played Thursday).

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Black

White



Black



at Denver pic.twitter.com/IStFjS7M9W β€” Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) November 14, 2024

Baltimore Ravens

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Black

Gearing up for another division battle πŸ‘”@Invisalign pic.twitter.com/7Gj4k2GrmA β€” Baltimore Ravens (@Ravens) November 14, 2024

Helmet: White

Jersey: Blue

Pants: White

Helmet: Navy

Jersey: Navy

Pants: White

Cincinnati Bengals

Helmet: Orange

Jersey: White

Pants: Orange

Helmet: Orange

Jersey: White

Pants: White

all-white for the weekend 🧊 pic.twitter.com/pfnxISnHzd β€” Cleveland Browns (@Browns) November 15, 2024

Helmet: Silver

Jersey: White

Pants: Light blue

Helmet: Navy

Jersey: Sunset orange

Pants: Sunset orange

Helmet: Silver

Jersey: Honolulu blue

Pants: Honolulu blue

Helmet: Gold

Jersey: White

Pants: Gold

Houston Texans

Helmet: Deep steel blue

Jersey: Deep steel blue

Pants: Deep steel blue

Dripped out for Dallas πŸ’§ pic.twitter.com/tzZjWBwONs β€” Houston Texans (@HoustonTexans) November 13, 2024

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Black

Helmet: Red

Jersey: White

Pants: Red

Helmet: Silver

Jersey: Black

Pants: Silver

Helmet: White

Jersey: Powder blue

Pants: White

fit 4 primetime pic.twitter.com/WlLQeVstVe β€” Los Angeles Chargers (@chargers) November 15, 2024

Helmet: Royal/sol

Jersey: White

Pants: Royal

Week 11 ready. 😀 pic.twitter.com/q4TuG22dPt β€” Los Angeles Rams (@RamsNFL) November 14, 2024

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

All white unis βšͺ️ pic.twitter.com/09MMmP40fA β€” Miami Dolphins (@MiamiDolphins) November 15, 2024

Minnesota Vikings

Helmet: Purple

Jersey: White

Pants: Purple

Helmet: Silver

Jersey: Navy

Pants: Silver

The fit for the weekend. pic.twitter.com/LL1B3pnoLt β€” New England Patriots (@Patriots) November 14, 2024

Helmet: Gold

Jersey: Black

Pants: Black

Helmet: Green

Jersey: Green

Pants: White

Back at our place in Green on White #INDvsNYJ pic.twitter.com/KXj9foL7s6 β€” Woody Johnson (@woodyjohnson4) November 14, 2024

Pittsburgh Steelers

Helmet: Black

Jersey: Black

Pants: Yellow

Helmet: Gold

Jersey: Red

Pants: Gold

Seattle Seahawks

Helmet: Navy

Jersey: White

Pants: Navy

White on top ⬆️ Navy on bottom ⬇️



Our Week 11 uniform combo. pic.twitter.com/ybD7QuX09L β€” Seattle Seahawks (@Seahawks) November 13, 2024

Helmet: Navy

Jersey: Navy

Pants: Navy