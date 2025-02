Stephen A. breaks down why the Steelers' hesitancy to re-sign Justin Fields could make Aaron Rodgers the most logical choice at quarterback next season. (2:03)

The start of free agency is closing in, and the NFL offseason is already in full swing.

The franchise tag window has been open since Feb. 18 and will close at 4 p.m. ET on March 4. The legal tampering period for free agency will open at noon ET on March 10, and players can officially sign with new teams starting at 4 p.m. ET on March 12.

ESPN ranked the top 50 free agents and gave the best team fit for each player. Below is a complete list of the available unrestricted free agents, sorted by team. The Commanders have the most unrestricted free agents (28), while the Patriots have the fewest (nine).

*This list was last updated Feb. 21.

LB Krys Barnes

OL Jackson Barton

OL Kelvin Beachum

LS Aaron Brewer

OL Evan Brown

LB Baron Browning

DE L.J. Collier

OL Trystan Colon

DE Victor Dimukeje

LB Dennis Gardeck

OL Will Hernandez

DT Naquan Jones

WR Zay Jones

DT Roy Lopez

LB Julian Okwara

P Michael Palardy

WR Zach Pascal

PK Matt Prater

DT Khyiris Tonga

LB Kyzir White

LB Lorenzo Carter

OL Drew Dalman

TE Ross Dwelley

DT Eddie Goldman

DE Ta'Quon Graham

S Richie Grant

CB Antonio Hamilton Sr.

DE Demone Harris

WR KhaDarel Hodge

CB Mike Hughes

LB Matthew Judon

CB Kevin King

WR Rondale Moore

OL Storm Norton

OL Brandon Parker

S Justin Simmons

DE James Smith-Williams

DE Kentavius Street

OL Elijah Wilkinson

CB Avery Williams

LB Josh Woods

WR Nelson Agholor

LB Chris Board

OL Ben Cleveland

LB Malik Harrison

WR Deonte Harty

QB Josh Johnson

WR Diontae Johnson

OL Josh Jones

OL Patrick Mekari

CB Trayvon Mullen

RB Patrick Ricard

WR Steven Sims

OL Ronnie Stanley

CB Brandon Stephens

DT Brent Urban

WR Tylan Wallace

LB Kristian Welch

CB Tre'Davious White

WR Amari Cooper

CB Rasul Douglas

LS Reid Ferguson

RB Reggie Gilliam

S Damar Hamlin

WR Mack Hollins

DT Quinton Jefferson

DT Austin Johnson

RB Ty Johnson

DT Jordan Phillips

DE Dawuane Smoot

RB Mike Boone

OL Brady Christensen

OL Austin Corbett

QB Andy Dalton

CB Caleb Farley

LB Sam Franklin Jr.

QB Feleipe Franks

S Jordan Fuller

LB Cam Gill

P Johnny Hekker

CB Michael Jackson

CB Lonnie Johnson Jr.

WR David Moore

PK Eddy Pineiro

S Nick Scott

TE Ian Thomas

LB Shaq Thompson

TE Tommy Tremble

DT DeShawn Williams

S Xavier Woods

WR Keenan Allen

OL Larry Borom

TE Stephen Carlson

WR DeAndre Carter

S Adrian Colbert

DT Byron Cowart

OL Jake Curhan

LS Scott Daly

RB Darrynton Evans

RB Travis Homer

OL Teven Jenkins

WR Collin Johnson

TE Marcedes Lewis

DE Jacob Martin

S Tarvarius Moore

LB Amen Ogbongbemiga

OL Matt Pryor

LS Patrick Scales

OL Coleman Shelton

DE Darrell Taylor

WR Nsimba Webster

LB Joe Bachie

S Vonn Bell

OL Trent Brown

LB Akeem Davis-Gaither

RB Chris Evans

OL Cody Ford

TE Mike Gesicki

RB Khalil Herbert

WR Tee Higgins

DT B.J. Hill

CB Mike Hilton

TE Tanner Hudson

DE Joseph Ossai

DE Cam Sample

OL D'Ante Smith

DT Jay Tufele

RB Trayveon Williams

CB Marco Wilson

OL Hakeem Adeniji

TE Jordan Akins

CB Tony Brown

LB Devin Bush

OL Geron Christian

RB Nick Chubb

OL Michael Dunn

CB Mike Ford Jr.

RB D'Onta Foreman

OL Nick Harris

LB Khaleke Hudson

OL James Hudson III

DT Maurice Hurst II

OL Germain Ifedi

S Ray-Ray McCloud III

WR Elijah Moore

WR James Proche II

TE Geoff Swaim

OL Jedrick Wills Jr.

QB Jameis Winston

P Bryan Anger

WR Brandin Cooks

RB Rico Dowdle

OL Chuma Edoga

DE Chauncey Golston

CB C.J. Goodwin

DT Linval Joseph

LB Eric Kendricks

QB Trey Lance

DE DeMarcus Lawrence

DE Carl Lawson

CB Jourdan Lewis

CB Israel Mukuamu

DT Osa Odighizuwa

CB Amani Oruwariye

QB Cooper Rush

LS Trent Sieg

LB Nick Vigil

DT Sammy Watkins

OL Quinn Bailey

LB Cody Barton

RB Michael Burton

LB Zach Cunningham

P Riley Dixon

WR Lil'Jordan Humphrey

DT D.J. Jones

OL Matt Peart

CB Tremon Smith

QB Jarrett Stidham

LB Justin Strnad

RB Javonte Williams

QB Zach Wilson

PK Michael Badgley

LB Derrick Barnes

QB Teddy Bridgewater

DE John Cominsky

DE Marcus Davenport

CB Carlton Davis III

CB Khalil Dorsey

CB Ifeatu Melifonwu

CB Emmanuel Moseley

DE Al-Quadin Muhammad

LB Ben Niemann

DE Pat O'Connor

DT Levi Onwuzurike

WR Tim Patrick

DT Kyle Peko

WR Allen Robinson

OL Dan Skipper

S Ezekiel Turner

CB Kindle Vildor

DE Jonah Williams

OL Kevin Zeitler

CB Corey Ballentine

TE Tyler Davis

OL Andre Dillard

RB AJ Dillon

LB Isaiah McDuffie

FG Brandon McManus

OL Josh Myers

CB Robert Rochell

DT T.J. Slaton

CB Eric Stokes

LB Eric Wilson

DE Derek Barnett

CB Kris Boyd

CB Myles Bryant

WR Stefon Diggs

DT Mario Edwards Jr.

DT Folorunso Fatukasi

OL Kendrick Green

LB Neville Hewitt

CB Ka'dar Hollman

DE Jerry Hughes

QB Case Keenum

S Eric Murray

RB Dare Ogunbowale

CB Jeff Okudah

LB Del'Shawn Phillips

TE Irv Smith Jr.

CB M.J. Stewart

LS Jon Weeks

LB Devin White

WR Robert Woods

TE Mo Alie-Cox

S Julian Blackmon

DT Taven Bryan

WR Ashton Dulin

QB Sam Ehlinger

QB Joe Flacco

OL Will Fries

OL Mark Glowinski

TE Kylen Granson

S Ronnie Harrison Jr.

OL Ryan Kelly

CB David Long Jr.

DE Dayo Odeyingbo

OL Danny Pinter

RB Trey Sermon

LB E.J. Speed

LB Grant Stuard

WR Juwann Winfree

QB C.J. Beathard

S Andre Cisco

TE Josiah Deguara

TE Luke Farrell

OL Blake Hance

LB Caleb Johnson

RB D'Ernest Johnson

QB Mac Jones

DT Jeremiah Ledbetter

OL Brandon Scherff

LB Nick Bolton

WR Hollywood Brown

WR Jody Fortson

WR Mecole Hardman

WR DeAndre Hopkins

OL D.J. Humphries

RB Kareem Hunt

DT Derrick Nnadi

DE Charles Omenihu

DE Mike Pennel Jr.

RB Samaje Perine

S Justin Reid

OL Trey Smith

WR JuJu Smith-Schuster

DT Marlon Tuipulotu

DE Joshua Uche

WR Justin Watson

QB Carson Wentz

DE Tershawn Wharton

LS James Winchester

CB Eli Apple

OL Bradley Bozeman

WR DJ Chark Jr.

RB J.K. Dobbins

LB Troy Dye

WR Simi Fehoko

DT Poona Ford

DE Morgan Fox

CB Kristian Fulton

QB Taylor Heinicke

TE Hayden Hurst

OL Brenden Jaimes

S Tony Jefferson

LB Khalil Mack

S Marcus Maye

CB Elijah Molden

OL Sam Mustipher

LB Nick Niemann

WR Joshua Palmer

LB Denzel Perryman

LB Shaq Quarterman

WR Jalen Reagor

LB Chris Rumph II

CB Asante Samuel Jr.

P JK Scott

QB Easton Stick

DT Teair Tart

WR Tutu Atwell

DT Tre Brown

DT Neville Gallimore

QB Jimmy Garoppolo

LB Michael Hoecht

OL Alaric Jackson

S John Johnson III

WR Tyler Johnson

TE Hunter Long

OL Conor McDermott

DT Larrell Murchison

OL Joe Noteboom

LB Troy Reeder

WR Demarcus Robinson

LB Christian Rozeboom

CB Ahkello Witherspoon

RB Ameer Abdullah

TE Harrison Bryant

DT Adam Butler

LB K'Lavon Chaisson

LB Divine Deablo

S Marcus Epps

CB Nate Hobbs

CB Darnay Holmes

DT John Jenkins

LB Malcolm Koonce

WR Terrace Marshall Jr.

RB Alexander Mattison

S Tre'von Moehrig

OL Andrus Peat

DE Janarius Robinson

LB Robert Spillane

OL Cody Whitehair

WR Braxton Berrios

LB Tyus Bowser

LB Cam Brown

CB Elijah Campbell

DE Calais Campbell

OL Jackson Carman

WR River Cracraft

DT Matt Dickerson

LB Tyrel Dodson

OL Liam Eichenberg

WR Dee Eskridge

DE Da'Shawn Hand

S Jevon Holland

QB Tyler Huntley

OL Robert Jones

DT Benito Jones

OL Kendall Lamm

LS Jake McQuaide

S Siran Neal

DE Emmanuel Ogbah

S Jordan Poyer

LB Duke Riley

TE Jack Stoll

LB Anthony Walker Jr.

RB Jeff Wilson Jr.

OL Isaiah Wynn

RB Cam Akers

DE Jonathan Bullard

S Camryn Bynum

QB Sam Darnold

OL Dan Feeney

CB Stephon Gilmore

CB Shaquill Griffin

LB Kamu Grugier-Hill

DE Pat Jones II

QB Daniel Jones

RB Aaron Jones

CB Fabian Moreau

QB Nick Mullens

TE Johnny Mundt

CB Byron Murphy Jr.

WR Brandon Powell

OL David Quessenberry

OL Dalton Risner

OL Cam Robinson

WR Trent Sherfield Sr.

DE Jerry Tillery

DE Jihad Ward

QB Jacoby Brissett

DT Daniel Ekuale

RB JaMycal Hasty

S Jaylinn Hawkins

TE Austin Hooper

CB Jonathan Jones

PK Joey Slye

DE Deatrich Wise Jr.

LB Oshane Ximines

CB Paulson Adebo

CB Ugo Amadi

LB Willie Gay

S Will Harris

OL Justin Herron

CB Shemar Jean-Charles

WR Juwan Johnson

DE Tanoh Kpassagnon

OL Shane Lemieux

OL Lucas Patrick

WR Dante Pettis

RB Adam Prentice

DE Payton Turner

OL Olisaemeka Udoh

WR Marquez Valdes-Scantling

OL Landon Young

DE Chase Young

LB Matthew Adams

QB Tim Boyle

P Jamie Gillan

OL Chris Hubbard

CB Adoree' Jackson

LB Patrick Johnson

LS Casey Kreiter

QB Drew Lock

TE Chris Manhertz

LB Azeez Ojulari

WR Gunner Olszewski

S Jason Pinnock

S Elijah Riley

LB Isaiah Simmons

WR Darius Slayton

WR Ihmir Smith-Marsette

OL Aaron Stinnie

CB Greg Stroman Jr.

LB Ty Summers

OL Greg Van Roten

DT Armon Watts

S Chuck Clark

TE Tyler Conklin

LB Jamin Davis

S Ashtyn Davis

CB Brandin Echols

LB Sam Eguavoen

DT Leki Fotu

OL Jake Hanson

PK Greg Joseph

DT Javon Kinlaw

S Jalen Mills

OL Morgan Moses

RB Kene Nwangwu

CB Isaiah Oliver

LB Haason Reddick

CB D.J. Reed

OL Wes Schweitzer

CB Kendall Sheffield

S Jamien Sherwood

OL Tyron Smith

WR Malik Taylor

DE Solomon Thomas

TE Kenny Yeboah

LB Zack Baun

OL Mekhi Becton

LB Oren Burks

OL Le'Raven Clark

OL Jack Driscoll

RB Kenneth Gainwell

OL Nick Gates

OL Fred Johnson

LS Rick Lovato

CB Avonte Maddox

CB Isaiah Rodgers

DE Josh Sweat

TE C.J. Uzomah

DT Milton Williams

QB Kyle Allen

OL Calvin Anderson

OL James Daniels

QB Justin Fields

RB Najee Harris

CB C.J. Henderson

OL Nate Herbig

CB Donte Jackson

WR Van Jefferson

S Damontae Kazee

DT Isaiahh Loudermilk

LB Tyler Matakevich

OL Dan Moore Jr.

CB James Pierre

TE MyCole Pruitt

LB Elandon Roberts

OL Max Scharping

WR Ben Skowronek

CB Cameron Sutton

WR Mike Williams

QB Russell Wilson

QB Brandon Allen

OL Aaron Banks

OL Ben Bartch

LB De'Vondre Campbell

WR Chris Conley

DT Khalil Davis

QB Joshua Dobbs

OL Jon Feliciano

S Demetrius Flannigan-Fowles

S Tashaun Gipson Sr.

DT Kevin Givens

LB Dre Greenlaw

OL Charlie Heck

S Talanoa Hufanga

CB Nick McCloud

RB Elijah Mitchell

OL Jaylon Moore

P Pat O'Donnell

TE Eric Saubert

RB Patrick Taylor Jr.

CB Charvarius Ward

CB Rock Ya-Sin

CB Isaac Yiadom

CB Tre Brown

TE Pharaoh Brown

CB Artie Burns

OL Stone Forsythe

LB Trevis Gipson

DT Johnathan Hankins

LB Ernest Jones IV

DT Jarran Reed

OL Laken Tomlinson

S K'Von Wallace

DE Eric Banks

LB Shaquil Barrett

OL Ben Bredeson

LB K.J. Britt

LB Lavonte David

RB Chase Edmonds

S Mike Edwards

DT Greg Gaines

DE William Gholston

WR Chris Godwin

OL Robert Hainsey

CB Bryce Hall

CB Troy Hill

S Ryan Neal

DE Anthony Nelson

OL Royce Newman

OL Sua Opeta

WR Sterling Shepard

OL Justin Skule

CB Tavierre Thomas

QB Kyle Trask

LB Joe Tryon-Shoyinka

LB Jerome Baker

WR Tyler Boyd

OL Daniel Brunskill

LS Morgan Cox

DT Marlon Davidson

S Quandre Diggs

PK Nick Folk

LB Luke Gifford

WR Justin Hardee Sr.

DT Sebastian Joseph-Day

RB Joshua Kelley

OL Corey Levin

DT James Lynch

LB Raekwon McMillan

OL Dillon Radunz

QB Mason Rudolph

TE Nick Vannett

LB Garret Wallow

WR Nick Westbrook-Ikhine

CB Daryl Worley

TE John Bates

LB Nick Bellore

WR Dyami Brown

WR Noah Brown

S Jeremy Chinn

WR Jamison Crowder

CB Michael Davis

DT Sheldon Day

OL Michael Deiter

QB Jeff Driskel

TE Zach Ertz

DE Clelin Ferrell

S Darrick Forrest

LB Dante Fowler Jr.

PK Zane Gonzalez

DE Jalyn Holmes

CB Noah Igbinoghene

OL Cornelius Lucas

QB Marcus Mariota

RB Jeremy McNichols

WR K.J. Osborn

OL Trent Scott

PK Austin Seibert

CB Benjamin St-Juste

LB Bobby Wagner

LB Mykal Walker

P Tress Way

WR Olamide Zaccheaus