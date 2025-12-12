        <
          Who has the most receiving touchdowns in an NFL game?

          Jerry Rice is among three NFL players to catch five touchdown passes in a single game. USA TODAY Sports
          Dec 12, 2025, 10:36 PM

          In December 2025, the Atlanta Falcons defeated the Tampa Bay Buccaneers 29-28. Falcons tight end Kyle Pitts Sr. had a career game, catching three touchdown passes from Kirk Cousins.

          No NFL player has ever caught more than five touchdowns in a single game. Who has caught four or more? Take a closer look at the historical breakdown below:

          5

          Jerry Rice (San Francisco) - San Francisco 49ers vs. Atlanta Falcons, Oct. 14, 1990

          Kellen Winslow (San Diego) - San Diego Chargers vs. Oakland Raiders, Nov. 22, 1981

          Bob Shaw (Chicago) - Chicago Cardinals vs. Baltimore Colts, Oct. 2, 1950

          4

          Travis Kelce (Kansas City) - Kansas City Chiefs vs. Las Vegas Raiders, Oct. 10, 2022

          Marvin Jones (Detroit) - Detroit Lions vs. Minnesota Vikings, Oct. 20, 2019

          Jamaal Charles (Kansas City) - Kansas City Chiefs vs. Oakland Raiders, Dec. 15, 2013

          Eric Decker (Denver) - Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs, Dec. 1, 2013

          Marvin Jones (Cincinnati) - Cincinnati Bengals vs. New York Jets, Oct. 27, 2013

          Randy Moss (New England) - New England Patriots vs. Buffalo Bills, Nov. 18, 2007

          Terrell Owens (Dallas) - Dallas Cowboys vs. Washington Redskins, Nov. 18, 2007

          Joe Horn (New Orleans) - New Orleans Saints vs. New York Giants, Dec. 14, 2003

          Marcus Robinson (Baltimore) - Baltimore Ravens vs. Seattle Seahawks, Nov. 23, 2003

          Isaac Bruce (St. Louis) - St. Louis Rams vs. San Francisco 49ers, Oct. 10, 1999

          Irving Fryar (Philadelphia) - Philadelphia Eagles vs. Miami Dolphins, Oct. 20, 1996

          Mark Ingram (Miami) - Miami Dolphins vs. New York Jets, Nov. 27, 1994

          Sterling Sharpe (Green Bay) - Green Bay Packers vs. Dallas Cowboys, Nov. 24, 1994

          Jerry Rice (San Francisco) - San Francisco 49ers vs. Tampa Bay Buccaneers, Nov. 14, 1993

          Sterling Sharpe (Green Bay) - Green Bay Packers vs. Tampa Bay Buccaneers, Oct. 24, 1993

          Don Beebe (Buffalo) - Buffalo Bills vs. Pittsburgh Steelers, Sept. 8, 1991

          Wesley Walker (New York) - New York Jets vs. Miami Dolphins, Sept. 21, 1986

          Jimmie Giles (Tampa Bay) - Tampa Bay Buccaneers vs. Miami Dolphins, Oct. 20, 1985

          Daryl Turner (Seattle) - Seattle Seahawks vs. San Diego Chargers, Sept. 15, 1985

          Roy Green (St. Louis) - St. Louis Cardinals vs. Seattle Seahawks, Nov. 13, 1983

          Earnest Gray (New York) - New York Giants vs. St. Louis Cardinals, Sept. 7, 1980

          Jerry Butler (Buffalo) - Buffalo Bills vs. New York Jets, Sept. 23, 1979

          Ahmad Rashad (Minnesota) - Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers, Sept. 2, 1979

          Paul Warfield (Miami) - Miami Dolphins vs. Detroit Lions, Dec. 15, 1973

          Harold Jackson (Los Angeles) - Los Angeles Rams vs. Dallas Cowboys, Oct. 14, 1973

          Bob Hayes (Dallas) - Dallas Cowboys vs. Houston Oilers, Dec. 20, 1970

          Dave Williams (St. Louis) - St. Louis Cardinals vs. New Orleans Saints, Nov. 2, 1969

          Ben Hawkins (Philadelphia) - Philadelphia Eagles vs. Pittsburgh Steelers, Sept. 28, 1969

          Lance Alworth (San Diego) - San Diego Chargers vs. Denver Broncos, Dec. 1, 1968

          Roy Jefferson (Pittsburgh) - Pittsburgh Steelers vs. Atlanta Falcons, Nov. 3, 1968

          Frank Jackson (Kansas City) - Kansas City Chiefs vs. San Diego Chargers, Dec. 13, 1964

          Art Powell (Oakland) - Oakland Raiders vs. Houston Oilers, Dec. 22, 1963

          Mike Ditka (Chicago) - Chicago Bears vs. Los Angeles Rams, Oct. 13, 1963

          Harlon Hill (Chicago) - Chicago Bears vs. San Francisco 49ers, Oct. 31, 1954

          Elroy Hirsch (Los Angeles) - Los Angeles Rams vs. New York Yanks, Sept. 28, 1951

          Cloyce Box (Detroit) - Detroit Lions vs. Baltimore Colts, Dec. 3, 1950

          Bob Shaw (Los Angeles) - Los Angeles Rams vs. Washington Redskins, Dec. 11, 1949

          Dante Lavelli (Cleveland) - Cleveland Browns vs. Los Angeles Dons, Oct. 14, 1949

          Don Hutson (Green Bay) - Green Bay Packers vs. Detroit Lions, Oct. 7, 1945

