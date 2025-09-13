It's never too early to rock throwback uniforms, and the Minnesota Vikings will be the first team to do so in Week 2 of the new NFL season.
Minnesota is wearing its "Vikings Classic" threads against the Atlanta Falcons on Sunday. The look borrows design elements from some of the Vikings' earliest uniforms with a deeper purple than the modern version, larger numbers and classic stripes on the sleeves. There is also a vintage horn on the helmet. Minnesota debuted the design in 2023, and is 1-2 when wearing it.
For the second straight season, the Cincinnati Bengals are rocking orange jerseys for their "Open in Orange" campaign. Cincinnati wore all-orange in its home opener last year, however, this time they'll combine white pants with an orange jersey.
It's a first for the Los Angeles Chargers this week -- they will wear powder blue pants with white jerseys. While its two new alternate uniforms stole the show when revealed during the offseason, Los Angeles also shared on the same day that the team will wear powder blue pants for the first time. The Chargers have traditionally worn white, navy or gold pants, but had been looking to work powder blue pants for "quite some time."
Here's a look at the Week 2 uniforms, excluding the Green Bay Packers and Washington Commanders who played on Thursday.
Arizona Cardinals
Helmet: White
Jersey: Red
Pants: Red
⚪️— Arizona Cardinals (@AZCardinals) September 12, 2025
🔴
🔴 pic.twitter.com/I6XDrDO56h
Atlanta Falcons
Helmet: Black
Jersey: White
Pants: White
SNF threads 🥶 pic.twitter.com/aEGEpmm1k2— Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) September 11, 2025
Baltimore Ravens
Helmet: Black
Jersey: Purple
Pants: White
Home opener fit @Invisalign | @KingHenry_2 pic.twitter.com/UfIEdqzM3H— Baltimore Ravens (@Ravens) September 11, 2025
Update for this weekend 🤩 pic.twitter.com/AdgJlWv9iz— Baltimore Ravens (@Ravens) September 12, 2025
Buffalo Bills
Helmet: White
Jersey: White
Pants: Blue
Jerseys for Jersey. @DeltaSonicWash | #GoBills pic.twitter.com/tyQwi9JJOs— Buffalo Bills (@BuffaloBills) September 10, 2025
Carolina Panthers
Helmet: Silver
Jersey: White
Pants: Blue
Chicago Bears
Helmet: Navy
Jersey: White
Pants: Navy
Cincinnati Bengals
Helmet: Orange
Jersey: Orange
Pants: White
Cleveland Browns
Helmet: Orange
Jersey: White
Pants: Orange
fresh fit for the Charm City ⚪🟠 pic.twitter.com/G9q6oaexyh— Cleveland Browns (@Browns) September 12, 2025
Dallas Cowboys
Helmet: Silver
Jersey: White
Pants: Light navy
Denver Broncos
Helmet: Navy
Jersey: Sunset orange
Pants: TBA
Detroit Lions
Helmet: Silver
Jersey: Honolulu blue
Pants: TBA
Houston Texans
Helmet: Deep steel blue
Jersey: White
Pants: White
Icy white for Monday night ❄️ pic.twitter.com/wk7FqRJdSO— Houston Texans (@HoustonTexans) September 11, 2025
Indianapolis Colts
Helmet: White
Jersey: White
Pants: White
white 🪡 threads this weekend. pic.twitter.com/QJLpNOs2GE— Indianapolis Colts (@Colts) September 10, 2025
Jacksonville Jaguars
Helmet: Black
Jersey: White
Pants: Teal
Kansas City Chiefs
Helmet: Red
Jersey: Red
Pants: TBA
Las Vegas Raiders
Helmet: Silver
Jersey: Black
Pants: Silver
Los Angeles Chargers
Helmet: White
Jersey: White
Pants: Powder blue
Los Angeles Rams
Helmet: Royal/yellow
Jersey: Bone
Pants: Bone
Bad to the bone. 🦴 pic.twitter.com/TgFiMXHoFe— Los Angeles Rams (@RamsNFL) September 11, 2025
Miami Dolphins
Helmet: White
Jersey: White
Pants: White
Home opener threads 🧊 pic.twitter.com/spKw6uUywr— Miami Dolphins (@MiamiDolphins) September 12, 2025
Minnesota Vikings
Helmet: Purple
Jersey: Classic Purple
Pants: White
New England Patriots
Helmet: Silver
Jersey: Navy
Pants: Silver
Packing the blue & silver 💼 pic.twitter.com/Fqh443B1UQ— New England Patriots (@Patriots) September 11, 2025
New Orleans Saints
Helmet: Gold
Jersey: Black
Pants: TBA
New York Giants
Helmet: Blue
Jersey: Blue
Pants: White
New York Jets
Helmet: Green
Jersey: Green
Pants: Green
Week 2 fit: green on green pic.twitter.com/UQBMVn2onF— New York Jets (@nyjets) September 12, 2025
Philadelphia Eagles
Helmet: Midnight green
Jersey: White
Pants: White
Sunday's fit. Dress accordingly.@FanDuel | #FlyEaglesFly pic.twitter.com/qgMYVTQROU— Philadelphia Eagles (@Eagles) September 11, 2025
Pittsburgh Steelers
Helmet: Black
Jersey: Black
Pants: Yellow
San Francisco 49ers
Helmet: Gold
Jersey: White
Pants: Gold
Threads for this Sunday 🪡@calottery | #FTTB pic.twitter.com/ZkW7IuPUnl— San Francisco 49ers (@49ers) September 11, 2025
Seattle Seahawks
Helmet: College navy
Jersey: White
Pants: Wolf grey
Tampa Bay Buccaneers
Helmet: Pewter
Jersey: Red
Pants: Pewter
Red jerseys to battle under the Monday night lights 🤩 pic.twitter.com/dA4gY3TpNU— Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) September 10, 2025
Tennessee Titans
Helmet: Dark blue
Jersey: Light blue
Pants: White
🚨BRITCHES REPORT🚨: The @Titans will be decked out in light blue jerseys, white britches and light blue socks in Sunday's home opener vs the @RamsNFL. pic.twitter.com/aE7yJ7FgFK— Jim Wyatt (@jwyattsports) September 10, 2025