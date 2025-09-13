        <
        >

          NFL Week 2 uniforms: Vikings opt for classic look, Bengals rock orange

          The Minnesota Vikings are wearing their "Vikings Classic" uniforms this week. (Photo by Stephen Maturen/Getty Images)
          • Anthony GharibSep 13, 2025, 04:20 PM

          It's never too early to rock throwback uniforms, and the Minnesota Vikings will be the first team to do so in Week 2 of the new NFL season.

          Minnesota is wearing its "Vikings Classic" threads against the Atlanta Falcons on Sunday. The look borrows design elements from some of the Vikings' earliest uniforms with a deeper purple than the modern version, larger numbers and classic stripes on the sleeves. There is also a vintage horn on the helmet. Minnesota debuted the design in 2023, and is 1-2 when wearing it.

          For the second straight season, the Cincinnati Bengals are rocking orange jerseys for their "Open in Orange" campaign. Cincinnati wore all-orange in its home opener last year, however, this time they'll combine white pants with an orange jersey.

          It's a first for the Los Angeles Chargers this week -- they will wear powder blue pants with white jerseys. While its two new alternate uniforms stole the show when revealed during the offseason, Los Angeles also shared on the same day that the team will wear powder blue pants for the first time. The Chargers have traditionally worn white, navy or gold pants, but had been looking to work powder blue pants for "quite some time."

          Here's a look at the Week 2 uniforms, excluding the Green Bay Packers and Washington Commanders who played on Thursday.

          Arizona Cardinals

          Helmet: White

          Jersey: Red

          Pants: Red

          Atlanta Falcons

          Helmet: Black

          Jersey: White

          Pants: White

          Baltimore Ravens

          Helmet: Black

          Jersey: Purple

          Pants: White

          Buffalo Bills

          Helmet: White

          Jersey: White

          Pants: Blue

          Carolina Panthers

          Helmet: Silver

          Jersey: White

          Pants: Blue

          Chicago Bears

          Helmet: Navy

          Jersey: White

          Pants: Navy

          Cincinnati Bengals

          Helmet: Orange

          Jersey: Orange

          Pants: White

          Cleveland Browns

          Helmet: Orange

          Jersey: White

          Pants: Orange

          Dallas Cowboys

          Helmet: Silver

          Jersey: White

          Pants: Light navy

          Denver Broncos

          Helmet: Navy

          Jersey: Sunset orange

          Pants: TBA

          Detroit Lions

          Helmet: Silver

          Jersey: Honolulu blue

          Pants: TBA

          Houston Texans

          Helmet: Deep steel blue

          Jersey: White

          Pants: White

          Indianapolis Colts

          Helmet: White

          Jersey: White

          Pants: White

          Jacksonville Jaguars

          Helmet: Black

          Jersey: White

          Pants: Teal

          Kansas City Chiefs

          Helmet: Red

          Jersey: Red

          Pants: TBA

          Las Vegas Raiders

          Helmet: Silver

          Jersey: Black

          Pants: Silver

          Los Angeles Chargers

          Helmet: White

          Jersey: White

          Pants: Powder blue

          Los Angeles Rams

          Helmet: Royal/yellow

          Jersey: Bone

          Pants: Bone

          Miami Dolphins

          Helmet: White

          Jersey: White

          Pants: White

          Minnesota Vikings

          Helmet: Purple

          Jersey: Classic Purple

          Pants: White

          New England Patriots

          Helmet: Silver

          Jersey: Navy

          Pants: Silver

          New Orleans Saints

          Helmet: Gold

          Jersey: Black

          Pants: TBA

          New York Giants

          Helmet: Blue

          Jersey: Blue

          Pants: White

          New York Jets

          Helmet: Green

          Jersey: Green

          Pants: Green

          Philadelphia Eagles

          Helmet: Midnight green

          Jersey: White

          Pants: White

          Pittsburgh Steelers

          Helmet: Black

          Jersey: Black

          Pants: Yellow

          San Francisco 49ers

          Helmet: Gold

          Jersey: White

          Pants: Gold

          Seattle Seahawks

          Helmet: College navy

          Jersey: White

          Pants: Wolf grey

          Tampa Bay Buccaneers

          Helmet: Pewter

          Jersey: Red

          Pants: Pewter

          Tennessee Titans

          Helmet: Dark blue

          Jersey: Light blue

          Pants: White