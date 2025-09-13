Open Extended Reactions

It's never too early to rock throwback uniforms, and the Minnesota Vikings will be the first team to do so in Week 2 of the new NFL season.

Minnesota is wearing its "Vikings Classic" threads against the Atlanta Falcons on Sunday. The look borrows design elements from some of the Vikings' earliest uniforms with a deeper purple than the modern version, larger numbers and classic stripes on the sleeves. There is also a vintage horn on the helmet. Minnesota debuted the design in 2023, and is 1-2 when wearing it.

For the second straight season, the Cincinnati Bengals are rocking orange jerseys for their "Open in Orange" campaign. Cincinnati wore all-orange in its home opener last year, however, this time they'll combine white pants with an orange jersey.

It's a first for the Los Angeles Chargers this week -- they will wear powder blue pants with white jerseys. While its two new alternate uniforms stole the show when revealed during the offseason, Los Angeles also shared on the same day that the team will wear powder blue pants for the first time. The Chargers have traditionally worn white, navy or gold pants, but had been looking to work powder blue pants for "quite some time."

Here's a look at the Week 2 uniforms, excluding the Green Bay Packers and Washington Commanders who played on Thursday.

Helmet: White

Jersey: Red

Pants: Red

Atlanta Falcons

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Black

Jersey: Purple

Pants: White

Update for this weekend 🤩 pic.twitter.com/AdgJlWv9iz — Baltimore Ravens (@Ravens) September 12, 2025

Helmet: White

Jersey: White

Pants: Blue

Helmet: Silver

Jersey: White

Pants: Blue

Helmet: Navy

Jersey: White

Pants: Navy

Cincinnati Bengals

Helmet: Orange

Jersey: Orange

Pants: White

Helmet: Orange

Jersey: White

Pants: Orange

fresh fit for the Charm City ⚪🟠 pic.twitter.com/G9q6oaexyh — Cleveland Browns (@Browns) September 12, 2025

Helmet: Silver

Jersey: White

Pants: Light navy

Helmet: Navy

Jersey: Sunset orange

Pants: TBA

Helmet: Silver

Jersey: Honolulu blue

Pants: TBA

Helmet: Deep steel blue

Jersey: White

Pants: White

Icy white for Monday night ❄️ pic.twitter.com/wk7FqRJdSO — Houston Texans (@HoustonTexans) September 11, 2025

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

white 🪡 threads this weekend. pic.twitter.com/QJLpNOs2GE — Indianapolis Colts (@Colts) September 10, 2025

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Teal

Helmet: Red

Jersey: Red

Pants: TBA

Helmet: Silver

Jersey: Black

Pants: Silver

Los Angeles Chargers

Helmet: White

Jersey: White

Pants: Powder blue

Helmet: Royal/yellow

Jersey: Bone

Pants: Bone

Bad to the bone. 🦴 pic.twitter.com/TgFiMXHoFe — Los Angeles Rams (@RamsNFL) September 11, 2025

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

Home opener threads 🧊 pic.twitter.com/spKw6uUywr — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) September 12, 2025

Minnesota Vikings

Helmet: Purple

Jersey: Classic Purple

Pants: White

Helmet: Silver

Jersey: Navy

Pants: Silver

Packing the blue & silver 💼 pic.twitter.com/Fqh443B1UQ — New England Patriots (@Patriots) September 11, 2025

Helmet: Gold

Jersey: Black

Pants: TBA

Helmet: Blue

Jersey: Blue

Pants: White

Helmet: Green

Jersey: Green

Pants: Green

Week 2 fit: green on green pic.twitter.com/UQBMVn2onF — New York Jets (@nyjets) September 12, 2025

Helmet: Midnight green

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Black

Jersey: Black

Pants: Yellow

Helmet: Gold

Jersey: White

Pants: Gold

Helmet: College navy

Jersey: White

Pants: Wolf grey

Helmet: Pewter

Jersey: Red

Pants: Pewter

Red jerseys to battle under the Monday night lights 🤩 pic.twitter.com/dA4gY3TpNU — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) September 10, 2025

Helmet: Dark blue

Jersey: Light blue

Pants: White